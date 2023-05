Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert weitere 1,21 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag erneut schwächer beendet. Der ATX fiel um weitere 1,21 Prozent auf 3.080,37 Einheiten und weitete damit die deutlichen Vortagesverlusten aus. Zur Wochenmitte war der heimische Leitindex bereits um starke mehr zwei Prozent abgetaucht. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen erneut die negativen Vorzeichen und es wurde zum Teil bereits der 4. Verlusttag in Folge absolviert.

Auf Unternehmensebene rückten in Wien CA Immo, EVN und UBM mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Anleger. Eine auffällige Kursbewegung zeigte zudem die AT&S-Aktie.

ISIN AT0000999982