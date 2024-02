Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verlor 0,29 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit Verlusten beendet. Der ATX verlor 0,29 Prozent auf 3.369,02 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stand zum Schluss mit plus 0,27 Prozent bei 1.698,25 Zählern.

Am Nachmittag rückten US-Arbeitsmarktdaten ins Blickfeld. So ist in den Vereinigten Staaten die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe merklich gefallen. In der vergangenen Woche sank sie um 9.000 auf 218.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 220.000 gerechnet.

ISIN AT0000999982