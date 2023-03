Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX wenig verändert nach Vortagstalfahrt

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach den Kurseinbrüchen am Vortag nur wenig verändert geschlossen. Der ATX gab um sehr moderate 0,03 Prozent auf 3.147,44 Punkte ab, nachdem der heimische Leitindex zur Wochenmitte in einem sehr schwachen europäischen Umfeld wegen den Turbulenzen bei der Credit Suisse um beachtliche 6,3 Prozent eingebrochen war. Im Frühhandel am Berichtstag hatte er sich noch auf Erholungskurs gezeigt.

Die Meldung, dass die unter Druck stehende Großbank aus der Schweiz Hilfe bei der Notenbank beantragte, sorgte am Berichtstag nun international für etwas Entspannung. Die angeschlagene Großbank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank leihen. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen, hieß es.

Am Nachmittag stand die Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung international im Blickfeld der Investoren. Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3,5 Prozent. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine weitere Anhebung um 0,50 Prozentpunkte. Dies war mehrheitlich erwartet worden.

ste/spa

ISIN AT0000999982