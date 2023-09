Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX zum Wochenauftakt plus 0,26 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit moderaten Zuwächsen beendet. Der ATX stand zum Handelsschluss um 0,26 Prozent höher bei 3.179,13 Punkten. Nach klareren Kursgewinnen im Vormittagshandel war der heimische Leitindex im Verlauf sukzessive zurückgefallen, bevor es erst mit der Schlussauktion wieder aufwärts ging. Der ATX Prime legte um 0,25 Prozent auf 1.609,58 Zähler zu.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch im europäischen Umfeld. Zwar hatten zunächst positive Vorgaben aus Asien gestützt, wo die Marktakteure auf eine Entspannung im chinesischen Immobiliensektor hoffen. Da an den Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" kein Handel stattfand, fehlte es in Folge an weiteren Impulsen.

Datenseitig stand in Europa das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda, dieses hatte jedoch keinen Einfluss auf das Geschehen an den Aktienmärkten. Auch unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn äußerst dünn.

