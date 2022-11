Wiener Börse (Schluss) 1 - Freitagsrally noch ausgebaut, ATX+1,6%

Die Wiener Börse hat am Montag fester geschlossen und damit die Kursrally von Freitag noch etwas ausgebaut. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 3.139,68 Punkten, nachdem der Index am Freitag bereits knapp 5 Prozent zugelegt hatte. Getragen wurde die Rally weiter von den Aktien von Erste Group und Andritz.

Die Titel der beiden Index-Schwergewichte hatten bereits am Freitag nach gut aufgenommenen Quartalszahlen jeweils 10,7 Prozent zugelegt. Am Montag ging es nach einigen Kaufempfehlungen für beide Titel noch etwas weiter: Erste-Aktien gewannen weitere 1,5 Prozent auf 28,44 Euro, Aktien des Anlagenbauers Andritz legten 2,6 Prozent auf 52,5 Euro zu. Stark gesucht waren auch Titel des Faserherstellers Lenzing und gewannen 7,0 Prozent.

An anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart moderater nach oben. Mit Spannung erwartet werden an den Märkten jetzt die im Wochenverlauf anstehenden Zwischenwahlen "Midterms" in den USA.

mik/ste

ISIN AT0000999982