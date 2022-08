Wiener Börse (Schluss) 1 - Kaum Bewegung, ATX 0,04 % im Plus

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag nur wenig bewegt beendet. Am Nachmittag veröffentlichte US-Konjunkturdaten gaben keine klare Richtung an. Der heimische Leitindex ATX schloss knappe 0,04 Prozent höher bei 3.044,79 Punkten. Der ATX Prime stand am Schluss 0,01 Prozent tiefer bei 1.537,40 Zählern.

Der am Donnerstag gemeldete Philadelphia-Fed-Index fiel wesentlich besser aus als erwartet, mit einem positiven Saldo von 6,2 Punkten statt den prognostizierten minus 5 Zählern. Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf 250.000 gefallen. Die Zahl der Häuserverkäufe ist dagegen im Juli stärker als erwartet zurückgegangen. Die Meldungen hatten aber kaum Auswirkung auf die Kurse.

Deutliche Zuwächse gab es bei Ölwerten. Die Aktien von Schoeller Bleckmann kletterten nach Quartalszahlen um ganze 12,3 Prozent nach oben. Die teilstaatliche OMV profitierte von gestiegenen Ölpreisen: Die Anteile verteuerten sich um 2,3 Prozent.

spo/mik

ISIN AT0000999982