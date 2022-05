Wiener Börse (Schluss) 1 - Verbund-Aktie zieht ATX stark ins Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,88 Prozent auf 3.324,71 Punkte. Angetrieben wurde der Index von dem Höhenflug der Verbund-Aktie. Die Titel legten um 9,4 Prozent zu, nachdem der Stromerzeuger eine Sonderdividende in Aussicht gestellt hat.

2022 will der Verbund eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro ausschütten. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung 2023 einen entsprechenden Vorschlag zu machen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Aber auch andere Unternehmensnachrichten sorgten für Bewegung. So fanden sich CA Immo nach Meldung von Quartalszahlen mit einem Plus von 3,3 Prozent unter den größten Gewinnern.

Impulse für die Börsen könnte jetzt die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung der Protokolle der US-Notenbank Fed zu ihrer jüngsten Zinssitzung bringen. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed.

mik/sto

ISIN AT0000999982