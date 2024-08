Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX gibt leicht um 0,25 Prozent nach

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Arbeitsmarktzahlen mit leichten Rückgängen beendet. Der ATX schloss mit minus 0,25 Prozent auf 3.544,64 Einheiten, nachdem er im Verlauf kurzfristig ins Plus gedreht hatte. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch um starke 2,45 Prozent zugelegt.

An den europäischen Leitbörsen überwogen heute die negativen Vorzeichen. Überraschend positive US-Arbeitsmarktnachrichten sorgten in Europa nur vorübergehend für merklich Unterstützung. In den USA sind in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet klar gesunken.

In der Vorwoche hatte der Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten noch Sorgen über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geschürt und die Aktienmärkte daraufhin auf Talfahrt geschickt. Diese Bedenken wurden mit den veröffentlichten Daten nun etwas geschmälert.

Am heimischen Aktienmarkt standen Addiko Bank und DO&CO mit Ergebnisvorlagen im Fokus. Der Wiener Caterer DO&CO hat im ersten Quartal 2024/25 zugelegt, wobei alle Divisionen von einer erhöhten Nachfrage profitierten. Mit einem Umsatz von 551,47 Mio. Euro gegenüber 400,88 Mio. Euro im Vorjahr verzeichnete die Firma das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Das Konzernergebnis zog von 15,45 auf 18,60 Mio. Euro an. Die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel übertrafen die optimistischen Erwartungen der Erste Group durch die Bank. Die Aktie des Cateringunternehmens reagierten dennoch mit minus 0,1 Prozent.

Die Titel der Addiko Bank schlossen prozentuell unverändert. Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Bank hat im ersten Halbjahr 2024 ihren Gewinn um knapp ein Drittel erhöht. Unterm Strich standen 25,5 Mio. Euro, das waren 31 Prozent mehr als im Halbjahr 2023. Laut Erste Group-Einschätzung lag der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent unter dem Marktkonsensus. Insgesamt schätzten die Experten die Zahlen als "neutral" ein.

Ins Blickfeld rückten auch neue Analystenkommentare. Bei Lenzing gab es ein Minus von drei Prozent auf 30,80 Euro zu sehen. Hier haben die Experten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers nach den jüngsten Ergebnissen zum zweiten Quartal von 35 auf 34 Euro gesenkt. Die Bewertung "Hold" wurde bestätigt. Auch die Deutsche Bank liegt mit ihrer Einschätzung ähnlich. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Lenzing-Aktie bei 35 Euro bestätigt. Auch die Empfehlung "Hold" wurde unverändert belassen.

voestalpine schwächten sich um 2,7 Prozent auf 22,16 Euro ab. Deutsche Bank Research bekräftige ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Stahlkonzerns nach der jüngsten Vorlage von Dreimonatszahlen. Das Kursziel wurde bei 39,00 Euro bestätigt.

Die schwergewichteten Banken gaben nach deutlichen Vortagesgewinnen überwiegend nach. Erste Group verbilligten sich um 0,8 Prozent und BAWAG um 0,3 Prozent. Beide Werte hatten am Mittwoch gut vier Prozent zugelegt. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten heute ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbuchen.

Kursgewinnen verbuchten vor allem Immobilienwerte. CA Immo gewannen 1,9 Prozent. Immofinanz legten 1,4 Prozent zu und UBM kletterten sogar um 4,3 Prozent nach oben.

ISIN AT0000999982