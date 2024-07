Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX gibt marginale 0,02 Prozent ab

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag kaum verändert beendet. Der Leitindex ATX verlor marginale 0,02 Prozent auf 3.685,90 Einheiten. Die europäischen Börsen hielten sich unterdessen bis Handelsschluss mehrheitlich in der Gewinnzone.

Konjunkturseitig standen am Nachmittag die Daten zum europäischen Verbrauchervertrauen im Fokus. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone im Juli leicht verbessert. Das Barometer für das Konsumklima kletterte um einen Zähler auf minus 13,0 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von minus 13,4 Zählern gerechnet.

Mit Blick auf die größten Gewinner im ATX steigerten sich DO&CO nach zwei Minustagen in Folge um ein Prozent. Die Aktien hatten sowohl am Freitag als auch am Montag Federn gelassen, nachdem der Airline-Caterer angekündigt hatte, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 auszahlen zu wollen.

Gesucht waren darüber hinaus erneut BAWAG. Die Anteile verteuerten sich um 0,6 Prozent. Raiffeisen und Erste Group stiegen indes jeweils um 0,5 Prozent.

Verluste verbuchten dagegen OMV. Sie beliefen sich auf 1,9 Prozent. Im Ölsektor sanken darüber hinaus Schoeller-Bleckmann um ein Prozent.

Bekannt wurde zur OMV heute, dass ein Konsortium aus dem OMV-Großaktionär Adnoc aus Abu Dhabi, dessen Kunststoff-Joint-Venture Borouge und der OMV-Chemietochter Borealis eine Projektkooperationsvereinbarung mit dem chinesischen Chemieunternehmen Wanhua Chemical Group und dessen Tochtergesellschaft Wanrong New Materials (Fujian) zur Entwicklung eines neuen Polyolefin-Komplexes in China unterzeichnet habe.

sto/mik

ISIN AT0000999982