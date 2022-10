Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX legte im Späthandel klar zu

Die Wiener Börse hat den ersten Handelstag der Woche mit klaren Zuwächsen bestritten. Der heimische Leitindex ATX schloss am Montag um 1,64 Prozent höher bei 2.820,48 Einheiten. Der ATX Prime gewann 1,51 Prozent auf 1.421,00 Zähler. Die überwiegend positive Stimmung an der Wall Street dürfte auch in Europa für Zuwächse gesorgt haben.

Nach Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA fallen die Blicke im weiteren Wochenverlauf vor allem auf die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, bei der laut Helaba entschieden werde, ob der Leitzins um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte angehoben werde.

Branchenseitig blieben die Aktien von Energieversorgern bis Handelsschluss auf Erholungskurs, nachdem am Freitag klare Abgaben verbucht worden waren. Verbund schlossen um 2,6 Prozent höher. Die Aktien der EVN stiegen um 2,8 Prozent.

Die Wertpapiere der OMV steigerten sich um 1,4 Prozent, nachdem sie ursprünglich wegen fallender Ölpreise klare Verluste verbucht hatten. Die Rohölnotierungen fingen sich allerdings im Verlauf des Nachmittags. Die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gaben dagegen um 1,4 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich voestalpine um satte 4,1 Prozent. Der Stahlkonzern ist zuversichtlicher betreffend seiner Gewinnlage: Das Management hat die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2022/23 auf "2,3 bis 2,4 Mrd. Euro" und somit in etwa auf das Niveau des Vorjahres (2,3 Mrd. Euro) angehoben, wie das Unternehmen am Montag bekannt gab. Zuletzt wurden nur 2 Mrd. Euro erwartet.

Gesucht waren zudem am heutigen Handelstag die gewichteten Titel der Wienerberger, die um ebenfalls um 4,1 Prozent stiegen. Dagegen klar tiefer schlossen Polytec (minus 4,2 Prozent) und Rosenbauer (minus vier Prozent).

sto/ste

