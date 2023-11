Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX mit Wochenplus von über zwei Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Gewinnen bestritten. Der ATX legte um 0,38 Prozent auf 3.274,22 Einheiten zu - auf Wochensicht entsprach dies einem Aufschlag von über zwei Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,35 Prozent auf 1.642,85 Stellen hinauf.

Nach wenig überraschend ausgefallenen Inflationsdaten aus der Eurozone am Vormittag, richteten sich am Nachmittag die Blicke auf US-Immobiliendaten. In den Vereinigten Staaten fielen die Baugenehmigungen und die Baubeginne für Oktober besser aus als von Ökonomen erwartet.

Auf Unternehmensseite kletterten hierzulande DO & CO nach ihren ergebnisbedingten Zuwächsen am Vortag um weitere 1,9 Prozent auf 126,6 Euro hinauf. Hintergrund dürfte eine positive Einschätzung der Berenberg zum heimischen Caterer sein. Sie schraubten ihr Kursziel auf 160 Euro nach oben, die "Buy"-Bewertung wurde beibehalten.

An ihrem "Hold" und dem 28-Euro-Kursziel für die Aktien von Palfinger hielt die Berenberg indes fest. Zwar sieht Analyst Tore Fangmann den heimischen Konzern auf gutem Wege, das beste Neunmonatsergebnis in der Geschichte des Unternehmens zu veröffentlichen. Allerdings verweist der Experte auf die Unsicherheiten im Endmarkt und die Auftragszahlen. Die Titel stiegen um 2,6 Prozent auf 23,3 Euro.

Mit klaren Abgaben schlossen unterdessen CA Immo. Die Aktien des Immobilienkonzerns waren im prime market die Titel mit dem größten Handelsvolumen und verloren 5,4 Prozent. BAWAG steigerten sich indes um 1,6 Prozent.

