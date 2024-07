Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX steigert sich um 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Gewinnen beendet. Der Leitindex ATX steigerte sich um 0,40 Prozent auf 3.686,55 Einheiten. Der Wochenbeginn war thematisch vom Rückzug des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf geprägt, brachte allerdings nur geringe Impulse.

Im weiteren Wochenverlauf dürften nun zunehmend wieder Konjunkturdaten in den Fokus rücken. So steht unter anderem der PCE-Deflator auf der Agenda. Dieser wird von der Federal Reserve als Maßstab für die Inflationsentwicklung in den USA bevorzugt. Diesseits des Atlantiks rücken darüber hinaus PMI-Umfragen und das Ifo-Geschäftsklima ins Zentrum.

Die stärksten Zuwächse unter den ATX-Titeln präsentierten die Anteilsscheine der BAWAG. Sie legten um 1,2 Prozent zu. AT&S kletterten dahinter um 1,0 Prozent hoch. Bei den Aktien von Andritz gab es ein Plus von einem Prozent zu sehen.

Dagegen verloren Schoeller-Bleckmann und OMV im Ölsektor jeweils 2,0 bzw. 0,3 Prozent. Für die Anteile der Vienna Insurance Group (VIG) ging es um 0,7 Prozent hinab.

Abermals fielen auch die Papiere von DO&CO, und zwar um 0,6 Prozent. Bereits am Freitag hatten die Aktien Verluste verzeichnet, nachdem der Airline-Caterer angekündigt hatte, für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende auszuschütten.

Mit Blick auf das prime market Segment konnten Austriacard um über fünf Prozent zulegen. RHI Magnesita und Palfinger gewannen jeweils 1,4 und 1,6 Prozent hinzu.

