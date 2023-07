Wiener Börse (Schluss) 2 - ATX-Wochenplus von 1,5 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Abgaben beendet. Im Späthandel ging den Börsen in Europa zunehmend die Luft aus. Auf Wochensicht waren allerdings bei den meisten Aktienindizes klare Gewinne zu sehen.

Hierzulande verminderte sich der heimische Leitindex ATX um 0,16 Prozent auf 3.161,21 Einheiten. Seine Wochenperformance belief sich allerdings auf plus eineinhalb Prozent. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 1.603,23 Punkte hinab.

Am Ende der Woche stand neben US-Konjunkturdaten auch die in die Fahrt kommende Berichtssaison im Fokus. So legte die US-Großbank JPMorgan frische Ergebnisse vor, die über den durchschnittlichen Erwartungen lagen. Auch der Versicherer UnitedHealth überraschte mit seinen Quartalszahlen.

Vonseiten Konjunktureller Impulsgeber bestätigten zuletzt gesunkene Importpreisdaten aus den USA den Trend einer zunehmend rückläufigen Inflation. So sanken die Einfuhrpreise, verglichen zum Vormonat, um 0,2 Prozent. Experten hatten mit einem geringeren Minus von 0,1 Prozent gerechnet.

Darüber hinaus hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlich auf. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg von 64,4 Punkten im Vormonat auf 72,6 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 65,5 Punkten gerechnet.

Unternehmensseitig standen hierzulande die Anteilsscheine der OMV (minus 1,6 Prozent) im Fokus. Der Konzern und Abu Dhabi prüfen eine Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borealis und Borouge. Durch eine Fusion könnte ein Konzern mit zweistelliger Milliardenbewertung entstehen.

"Der Vorstand der OMV hat soeben beschlossen, Verhandlungen mit ADNOC über eine potentielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu verfolgen", teilte die OMV am Freitag mit. "Eine mögliche Transaktion hätte eine starke und überzeugende industrielle Relevanz", sagte OMV-Chef Alfred Stern.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte gaben die schwer gewichteten Titel der Erste Group ihre Tagesgewinne ab und schlossen um 0,2 Prozent tiefer. Auch BAWAG sanken und zwar um 1,8 Prozent. Dagegen konnten Raiffeisen um 1,3 Prozent zulegen.

sto/kat

ISIN AT0000999982