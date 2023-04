Wiener Börse (Schluss) 2 - Aufschläge vor dem Osterwochenende

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit Gewinnen ins Osterwochenende verabschiedet. Der ATX steigerte sich um 0,82 Prozent auf 3.195,70 Einheiten - auf Wochensicht bewegte sich der heimische Leitindex um weniger als ein halbes Prozent hinab. Der ATX Prime kletterte am Donnerstag um 0,74 Prozent auf 1.612,77 Zähler nach oben. Der nächste reguläre Handelstag ist der kommende Dienstag.

Nachdem am Nachmittag in den USA die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausgefallen waren, richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit am Markt nun den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Karfreitag publiziert wird. Von Reuters befragte Experten erwarten für März einen Stellenzuwachs von 239.000 neuen Jobs. Sollten die Daten sowohl positiv als auch negativ überraschen, könnte nach den Osterfeiertagen eine starke Reaktion folgen.

Anhand der Arbeitsmarktdaten richtet die Federal Reserve ihre Geldpolitik aus. Sie achtete zuletzt speziell wegen der steigenden Inflation auf die Lohnentwicklung.

Branchenseitig waren bis Handelsschluss die schwer gewichteten Bankentitel gefragt. Dabei verteuerten sich BAWAG um 2,8 Prozent und Raiffeisen Bank International um 1,6 Prozent.

Erste Group verbuchten Zuwächse von 1,9 Prozent. Die heimische Bank denkt offenbar über einen Zukauf in Tschechien nach. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, könnte die Bank das tschechische Verbraucherkreditgeschäft der BNP Paribas erwerben. Der Kauf könnte in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Tiefer gingen indes erneut Lenzing aus dem Handel. Sie verloren rund drei Prozent und schlossen damit den dritten Tag in Folge mit Verlusten. Marinomed gaben noch stärkere 4,8 Prozent ab. Wiederum klar höher schlossen CA Immo mit plus vier Prozent.

sto/spa

ISIN AT0000999982