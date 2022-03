Wiener Börse (Schluss) 2 - Banken stark im Minus

Die Wiener Börse hat sich mit klaren Verlusten aus dem Montagsgeschäft verabschiedet. Deutlichere Abgaben wurden allerdings ab Mittag eingegrenzt. Im Fokus standen weitere Sanktionen gegen Moskau. So wollen unter anderem die USA und Japan einen Importstopp für russisches Öl verhängen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich allerdings zunächst dagegen aus.

Der heimische Leitindex ATX gab um 3,62 Prozent auf 2.920,29 Punkte nach, womit er erstmals seit Februar 2021 unter der Marke von 3.000 Zählern schloss. Der breiter gefasste ATX Prime sackte um 3,63 Prozent auf 1.478,22 Einheiten ab.

Man arbeite seit Monaten mit Hochdruck daran, Alternativen zur russischen Energie zu entwickeln, teilt Scholz mit. "Das geht aber nicht von heute auf morgen. Daher ist es eine bewusste Entscheidung von uns, auch weiterhin die Aktivitäten der Wirtschaftsunternehmen im Bereich der Energieversorgung mit Russland weiterzuführen", verteidigte er seine Entscheidung.

Die vom Beratungsunternehmen Sentix gemessene Wirtschaftsstimmung im Euroraum brach indes im März wegen des Ukraine-Kriegs stark ein. Der Einbruch fiel zudem deutlich heftiger aus, als Experten erwartet hatten. Besonders deutlich gerieten die Erwartungen der Anleger unter Druck. Sie gaben so stark nach wie noch nie seit Beginn der Erhebung des Indikators.

Im Fokus stand einmal mehr die Banken. Die Wertpapiere der Erste Group verloren 9,6 Prozent, Addiko 7,2 Prozent und BAWAG 6,6 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International gaben um 5,7 Prozent nach.

Abseits des Finanzsektors richtete sich die Aufmerksamkeit auch auf Titel der Öl- und Gasbranche, nachdem die Volatilität am Rohstoffmarkt erneut stark zugenommen hatte und der Preis eines Barrels Brent noch in der Früh bis auf knapp 140 US-Dollar geschossen war. OMV-Aktien verloren vergleichsweise geringe 2,4 Prozent. Schoeller Bleckmann steigerten sich um satte acht Prozent.

Bei der Entwicklung des Ölpreises, der die Aktienkurse dieser Unternehmen beeinflusst, wird nun auch der Ausgang der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA beim Atomabkommen genau beobachtet. Sollten sich die beiden Länder einigen, würde iranisches Öl wieder am Weltmarkt verfügbar sein.

Zur OMV war am Samstagabend überdies bekannt gegeben worden, der Angriff Russlands auf die Ukraine lasse den Konzern seine Russland-Strategie überdenken. In Russland werde es künftig keine Investitionen mehr geben, die 24,99-Prozent-Beteiligung am Erdgasfeld Juschno Russkoje werde "strategisch überprüft". Diese Überprüfung beinhalte alle Optionen einschließlich Möglichkeiten einer Veräußerung oder Ausstiegs.

Andritz legten im Vorfeld der morgigen Zahlenvorlage um 1,4 Prozent zu. Für die Viertquartalszahlen 2021 des heimischen Anlagenbauers erwarten von der APA befragte Analysten ein leichtes Umsatzplus verbunden mit einem starken Anstieg beim Nettogewinn (plus 43 Prozent).

Einen erneuten Kursrutsch verzeichneten zudem die Aktien der Warimpex, die bereits am Freitag ein Fünftel an Wert verloren hatten. Sie sanken heute um 7,2 Prozent. Tätig ist der Immobilienentwickler in Zentral- und Osteuropa.

sto/ste

ISIN AT0000999982