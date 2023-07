Wiener Börse (Schluss) 2 - BAWAG-Titel gewinnen über fünf Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Zuwächsen geschlossen. Der Fokus richtete sich am Berichtstag auf die Wertpapiere der BAWAG, die angesichts der jüngsten Zahlenvorlage um über fünf Prozent zulegten. Der ATX steigerte sich indes um 0,60 Prozent auf 3.186,52 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,55 Prozent auf 1.613,81 Zähler hinauf.

Die BAWAG hat im ersten Halbjahr 2023 einen um 30,9 Prozent höheren Gewinn von 320,3 Mio. Euro erzielt. Im zweiten Quartal lag der Nettoertrag bei 181 Mio. Euro. CEO Anas Abuzaakouk hob die strategische Transformation und die erheblichen Investitionen hervor, die dieses "starke Ergebnis" ermöglicht hätten.

Auch die Experten der Erste Group sehen bei der BAWAG starke Zahlen für das vergangene Quartal. Allerdings sei die positive Entwicklung des Geschäfts bei der Bank bereits bekannt gewesen, nachdem das Unternehmen seinen Early-Read in Reaktion auf die Vorwürfe von Petrus Advisers veröffentlicht hatte.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte drehten die OMV-Bluechips im Späthandel ins Plus und schlossen um rund ein Prozent höher bei 40,82 Euro. Die Experten der Berenberg hatten in einer Studie das Kursziel auf 48 Euro reduziert, die "Buy"-Empfehlung ("Kauf") allerdings beibehalten.

Auch eine Analyse der Baader Bank rückte in den Fokus. So beließ das Analystenhaus die Aktien der Andritz mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 75 Euro auf seiner Top-Picks-Liste. Die Titel gaben allerdings um 0,50 Prozent auf 48,18 Euro nach.

Schwach waren darüber hinaus voestalpine mit minus 2,5 Prozent. Hingegen höher schlossen hinter BAWAG Semperit mit plus drei Prozent. Verbund verteuerten sich um 2,8 Prozent.

Nach Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien und der Eurozone richtete sich die datenseitige Aufmerksamkeit am Nachmittag auf US-Immobiliendaten. So fielen in den Vereinigten Staaten die Baugenehmigungen im Juni gegenüber dem Vormonat unerwartet um 3,7 Prozent. Experten hatten ein Plus von 0,2 Prozent prognostiziert. Für die Baubeginne ging es dagegen weniger stark hinab (minus acht Prozent) als erwartet.

sto/spa

ISIN AT0000999982