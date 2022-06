Wiener Börse (Schluss) 2 - Kaum Bewegung am heimischen Markt

Die Wiener Börsen ist am Mittwoch kaum bewegt aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex stand am Schluss mit knappen plus 0,08 Prozent bei 3.363,59 Punkten. Der ATX Prime kletterte um sehr leichte 0,04 Prozent auf 1.690,14 Einheiten hoch.

Der Handelstag war von Zurückhaltung angesichts der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag geprägt. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli. Gespannt dürften die Anleger auf Hinweise dazu warten, wie stark die Zinsen in den kommenden Monaten angehoben werden.

Die Wirtschaft der Eurozone wuchs zu Jahresbeginn deutlich stärker als bisher bekannt. Im ersten Quartal betrug das Wirtschaftswachstum der 19 Euroländer zum Vorquartal 0,6 Prozent. Eine vorherige Schätzung hatte ein Wachstum von lediglich 0,3 Prozent ergeben.

Nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr legten die Aktien des Linzer Stahlkonzerns voestalpine um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Rekordgewinn in Höhe von 1,3 Mrd. Euro erwirtschaftet, wie die voestalpine vor Börsenauftakt bekannt gab. Im Jahr davor waren es nur 31,7 Mio. Euro gewesen. Die Dividende soll nun gegenüber dem Vorjahr von 0,5 auf 1,2 Euro je Aktie kräftig angehoben werden.

UBM-Titel gewannen 0,8 Prozent auf 39,10 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für den Immobilienentwickler UBM zwar von 53,80 auf 50,20 Euro gesenkt, dafür aber die Kaufempfehlung "Buy" beigehalten.

Die Aktien der Immofinanz legten um deutliche 7,7 Prozent zu. Die Erholung kommt allerdings nach sehr starken Verlusten am Vortag. Die Branchenkollegen von s Immo gaben ex-Dividende um 2,6 Prozent nach.

Die schwergewichteten Banken tendierten uneinheitlich. Während die Bawag-Titel mit plus 1,2 Prozent klar nach oben gingen, ermäßigten sich die Papiere von Erste Group und Raiffeisen International um 0,7 bzw. 2,2 Prozent.

