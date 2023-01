Wiener Börse (Schluss) 2 - Lenzing-Aktie erneut sehr fest

Die Wiener Börse hat am Montag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag praktisch unverändert mit einem Minus von 0,03 Prozent und 3.271,32 Punkten. Der ATX Prime schloss mit einem Abschlag von 0,02 Prozent und 1.639,32 Punkten. Nach moderaten Gewinnen im Tagesverlauf fielen die Indizes zum Handelsschluss wieder auf das Vortagesniveau zurück. An anderen Börsen in Europa ging es nach oben.

Gestützt werden die Märkte derzeit von Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed behutsamer als bisher gedacht mit Zinserhöhungen gegen die Inflation vorgeht. Positiv wurde zudem die Öffnung Chinas nach der Abkehr der Regierung von der Null-Covid-Politik aufgenommen. Gute Nachrichten gab es zum aus Europa: Der veröffentlichte Sentix-Index zeigte eine Aufhellung der Wirtschaftsstimmung im Euroraum.

Stark gesucht waren zum Wochenstart Aktien von Lenzing und setzten mit einem Plus von 4,8 Prozent die Rally von Freitag fort. Die Titel des Faserherstellers hatten bereits am Freitag 4,5 Prozent gut gemacht. Gewinne von etwas über 4 Prozent verbuchten auch Pierer Mobility und Porr. AT&S legten 3,0 Prozent zu. Bei größeren Umsätzen nachgefragt waren Aktien des Baustoffriesen Wienerberger und legten 1,5 Prozent zu.

Größere Abgaben gab es in den Aktien der OMV (minus 1,5 Prozent) und des Stromversorgers Verbund (minus 1,4 Prozent). Tagesverlierer im prime market waren UBM und KapschTrafficCom mit Verlusten von jeweils rund 3 Prozent.

Mit Spannung erwartet werden an den Börsen die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen. Von den Daten erhoffen Anleger weitere Hinweise darauf, in welchem Ausmaß die Fed ihren Zinserhöhungskurs weiterführt.

mik/ste

ISIN AT0000999982