Wiener Börse (Schluss) 2 - Lenzing-Aktie verliert starke 6,1%

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag mit klaren Abschlägen beendet. Der ATX ermäßigte sich um deutliche 1,47 Prozent auf 3.504,85 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen, die Kursverluste fielen aber deutlich moderater aus. International hielten sich die Investoren vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am Freitag zurück.

Auf den ATX drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. Erste Group verbilligten sich um 2,5 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von 1,4 Prozent zu sehen und BAWAG-Aktionäre mussten einen Kursverlust von 1,2 Prozent verbuchen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte zudem Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert. Das Ergebnis unterm Strich war mit minus 37,2 Mio. Euro aber tiefrot. 2021 verdiente der Konzern noch 127,7 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten das operative Ergebnis und das Nettoergebnis im 4. Quartal als deutlich unter den Erwartungen. Die Lenzing-Aktie brach um 6,1 Prozent ein. Am Vortag hatten die Titel noch um 6,8 Prozent zugelegt.

Porr-Titel fielen um 2,7 Prozent auf 14,20 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns von 16,0 auf 17,6 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Andritz gaben um 1,9 Prozent nach. Zur Wochenmitte waren die Titel des Maschinen-und Anlagenbauers in Reaktion auf starke Geschäftszahlen um 6,8 Prozent hochgesprungen.

AT&S-Papiere büßten weitere 2,3 Prozent ein. Hier betrug der Vortageskursrückgang fünf Prozent, nachdem der Leiterplattenhersteller einen etwas vorsichtigeren Ausblick geliefert hatte.

Die voest-Aktie schloss mit einem Kursrückgang von 0,6 Prozent. Die voestalpine Railway Systems hat ihren bisher größten Einzelauftrag über rund 237 Mio. Euro aus Großbritannien erhalten, wurde bekannt.

Die Aktien von Marinomed büßten bei dünnen Umsätzen um 4,7 Prozent ein.

ste/spa

ISIN AT0000999982