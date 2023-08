Wiener Börse (Schluss) 2 - Rosenbauer nach Zahlen gesucht

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Abgaben geschlossen. Der ATX ging um 0,79 Prozent tiefer bei 3.147,14 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime verlor 0,77 Prozent auf 1.593,79 Punkte. Der Wochenschluss war von US-Konjunkturdaten geprägt.

So sind die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten, angetrieben von steigenden Kosten für Dienstleistungen, angestiegen. Sie legten im Juli um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich überdies im August etwas eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 71,6 Punkten im Vormonat auf 71,2 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Während sich die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte, trübten sich die Erwartungen der Verbraucher ein.

Unternehmensseitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Aktien von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat seine Verluste im ersten Halbjahr geringfügig zurückgefahren. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag von 11,6 Mio. Euro, nach 11,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Das operative Ergebnis (Ebit) drehte aber von minus 23,2 Mio. auf plus 0,7 Mio. Euro. Preiserhöhungen und Restrukturierungsmaßnahmen dürften sich im Quartal positiv ausgewirkt haben, schreiben die Analysten der Baader Bank. Die Zahlen hatten insgesamt ihre Prognosen übertroffen. Auch an der Börse wurden die Ergebnisse gut aufgenommen, Rosenbauer-Aktien schlossen mit einem Plus von 1,7 Prozent.

Die Analysten der Baader Bank haben indes ihre "Buy"-Einstufung für die Aktien der heimischen Polytec nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Quartal bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Peter Rothenaicher bei 7,00 Euro beibehalten. Zum Vergleich: Die Polytec-Titel steigerten sich um 1,2 Prozent auf 4,40 Euro.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte waren Wienerberger nach den satten Verlusten vom Vortag weiterhin auf Talfahrt. Sie sanken zum Wochenschluss um 1,6 Prozent. Um satte 5,1 Prozent tiefer schlossen darüber hinaus DO&CO. Gesucht waren indes neben Rosenbauer auch Porr (plus 1,9 Prozent) und Austriacard (plus 2,1 Prozent).

sto/mik

ISIN AT0000999982