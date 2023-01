Wiener Börse (Schluss) 2 - Ruhiger Handel an US-Feiertag

Die Wiener Börse hat am Montag moderat im Plus geschlossen. Der ATX beendete einen weitgehend ruhigen Handelstag mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent und 3.299,57 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,30 Prozent auf 1.657,52 Zähler zu. Auch an anderen Börsen gab es zum Wochenstart nur wenig Bewegung.

Wichtige Datenveröffentlichungen gab es am Montag nicht. Zudem bleiben die US-Märkte wegen des Martin Luther King Day geschlossen. Gestützt werden dürften die Börsen derzeit von dem jüngsten Nachlassen der Konjunktur- und Zinserhöhungsängste.

Auch wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Montag kaum. Die Bewegungen der meisten Aktien im prime market hielten sich damit in engen Bandbreiten. Die größten Gewinner im prime market waren DO&CO (plus 4,7 Prozent) und Semperit (plus 4,1 Prozent).

Gesucht waren auch Immobilienwerte. Aktien der CA Immobilien gewannen 2,7 Prozent. Immofinanz stiegen um 1,5 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Immobilientitel am Montag unter den Gewinnern.

Die größten Verlierer waren Kapsch TrafficCom (minus 2,9 Prozent) und Palfinger (minus 2,6 Prozent). Bei höherem Volumen schwächer zeigten sich die Schwergewichte OMV (minus 0,6 Prozent), Erste Group (minus 0,5 Prozent) und Wienerberger (minus 0,3 Prozent).

Impulse könnte im Wochenverlauf die anlaufende Berichtssaison liefern. Nachdem bereits einige wichtige US-Konzerne ihre Ergebnisse berichtet haben, folgen in der laufenden Woche die ersten europäischen Unternehmen. Mit Spannung erwartet wird auch die Sitzung der Bank of Japan. Aufmerksam verfolgt werden dürfte schließlich auch die Wintertagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

mik/ste

ISIN AT0000999982