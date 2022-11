Wiener Börse (Schluss) 2 - s-Immo-Aktie gewinnt mehr als 15 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gab 0,47 Prozent auf 3.210,26 Zähler ab. Der ATX Prime verlor 0,42 Prozent auf 1.608,90 Einheiten. Gegenwind lieferten international Corona-Nachrichten aus China.

Gestiegene Infektionszahlen und am Sonntag der erste Corona-Tote in China seit gut einem halben Jahr verunsicherten die Investoren. Der strikte Kurs Chinas gegen Covid zählt zu den größten Risiken für das globale Wirtschaftswachstum und Anleger befürchten nun, dass das Land die angekündigten Lockerungen wieder zurücknehmen könnte. Die Hoffnung auf eine Abkehr von der bisherigen Politik war zuletzt einer der Treiber der jüngsten Börsenerholung gewesen.

Demgegenüber standen Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene deutlich abgeschwächt. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise im Oktober um 4,2 Prozent zurück. Es war der erste Rückgang seit Mai 2020. Dies ließ die Hoffnungen aufleben, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren künftigen Zinsstraffungen kleinere Schritte machen könnte.

Diesseits des Atlantiks schenken im weiteren Wochenverlauf Investoren Stimmungswerten Aufmerksamkeit. In den USA wird in der Thanksgiving-Woche indes vor allem auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geblickt.

Große Aufmerksamkeit erhielt am heutigen Handelstag der heimische Immobiliensektor. So haben die Aktien der s Immo um 15,5 Prozent deutlich höher geschlossen, nachdem am Vormittag die Immofinanz in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, eine Mehrheit beim Schwesterkonzern anzustreben. Die Aktien der Immofinanz verloren 4,5 Prozent.

Mit Blick auf den Ölsektor stachen unterdessen die Schoeller-Bleckmann-Aktien mit minus 3,7 Prozent hervor. OMV gaben zum Beginn der Woche um 2,6 Prozent nach. Die Ölpreise sind am Montagnachmittag nach einem Pressebericht über eine mögliche Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ stark eingebrochen.

Unternehmensseitig war bis Handelsschluss das Biotech-Unternehmen Marinomed mit frischen Zahlen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Konzern hat in den ersten drei Quartalen den Umsatz um 24 Prozent auf 7,1 Mio. Euro gesteigert. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Verlust von 5,8 Mio. Euro, nach 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Titel gaben 1,4 Prozent ab.

Die Analysten der Erste Group haben indes nach den jüngsten Zahlen zum dritten Quartal der Polytec ihr Anlagevotum für die Aktie von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel für die Titel des Autozulieferers wurde gleichzeitig von 6,8 auf 5,9 Euro gekappt. Die Papiere stiegen um 0,2 Prozent auf fast fünf Euro.

Die Erste Group meldete sich zudem auch zu Andritz zu Wort. Hier haben die Experten ihr Kursziel von 61,0 auf 64,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Die Aktien gewannen 1,1 Prozent auf 52,9 Euro.

sto/ste

ISIN AT0000999982