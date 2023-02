Wiener Börse (Schluss) 2 - Schwacher Wochenauftakt - ATX minus 0,74 %

Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 24,9 Punkte oder 0,74 Prozent auf 3.354,55 Einheiten. Auch das internationale Umfeld startete mit Abschlägen in die neue Handelswoche.

Belastend wirkten laut Marktbeobachtern vor allem die wieder wachsenden Zinssorgen nach dem sehr starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Zudem wurde auf neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Atlantikküste der USA durch das US-Militär verwiesen.

Beachtung fanden zu Wochenbeginn auch Konjunkturdaten aus Europa. So blicken Börsianer so optimistisch auf die Konjunktur im Euroraum wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Das entsprechende Barometer stieg im Februar bereits den vierten Monat in Folge - und zwar um 9,5 auf minus 8,0 Punkte. Das teilte die Investment-Beratungsfirma Sentix mit. Ökonomen hatten lediglich mit einer Verbesserung auf minus 12,8 Zähler gerechnet.

Bereits in der Früh richtete sich der Blick auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Im Dezember stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent. Die Entwicklung fiel damit stärker aus als von Analysten mit plus 2,0 Prozent erwartet.

Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb zu Wochenbeginn ausgesprochen dünn. Unter den heimischen Einzelwerten mussten RHI Magnesita ein Minus von gut sechs Prozent verdauen. Am Freitag hatten die Titel noch rund fünf Prozent zulegen können. Warimpex büßten 4,8 Prozent ein und AMAG gaben um gut zwei Prozent nach.

Bei den Indexschwergewichten verloren Wienerberger 3,25 Prozent auf 27,42 Euro. Laut Medienberichten senkt Stifel die Einstufung für den heimischen Baustoffkonzern von "Buy" auf "Hold" und nennt ein Kursziel von 30,0 Euro.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Erste Group leicht von 39,0 auf 40,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum lautet "Buy". Aktien der Erste Group schlossen 1,7 Prozent schwächer bei 34,70 Euro.

Zu den wenigen Gewinnern unter den Indexschwergewichten zählten Verbund mit einem Anstieg um 2,5 Prozent. OMV konnten sich leicht um 0,2 Prozent verbessern.

