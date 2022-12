Wiener Börse (Schluss) 2 - Semperit setzen Kursrally fort

Die Wiener Börse hat am Montag knapp im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem kleinen Aufschlag von 0,25 Prozent bei 3.059,33 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,3 Prozent auf 1.535,76 Punkte. Auch andere Börsen in Europa legten leicht zu.

Stark gesucht waren zum Wochenauftakt Semperit-Aktien und schlossen mit einem Plus von 3,33 Prozent an ihre Rally von Freitag an. Die Titel hatten bereits zum Wochenschluss 16,2 Prozent zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass der Gummi- und Kautschukkonzern sein Medizingeschäft an einen asiatischen Handschuhhersteller verkaufen wird.

Gute Nachfrage gab es auch in den Aktien der OMV. Die Titel des Ölkonzerns stiegen um 1,4 Prozent auf 46,66 Euro. Auch die Ölpreise und einige Energieaktien an anderen Börsen legten zu, nachdem die jüngsten Corona-Lockerungen in China auf eine steigende Nachfrage aus dem Land hoffen lassen.

Bei der OMV kam dazu eine neue Kaufempfehlung. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung für die Aktie der OMV von "hold" auf "buy" angehoben. Ihr Kursziel für die Titel des Ölkonzerns liegt weiter bei 51,1 Euro. Als Hintergrund nennen die Analysten die von der OMV in der Vorwoche angekündigte Option von Sonderdividenden.

Bei hohem Volumen gesucht waren auch voestalpine und Raiffeisen Bank International und gewannen jeweils gut ein Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Aktien der Post mit einem Minus von 5,0 Prozent. Lenzing büßten 3,1 Prozent ein.

Konjunkturdaten brachten zum Wochenstart keine Impulse. Der um 10 Uhr veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland war zwar gut ausgefallen, wirkte sich aber nicht merklich an den Börsen aus. Das viel beachtete Wirtschaftsbarometer war nach dem Tief im September den dritten Monat infolge gestiegen und besser ausgefallen als erwartet.

mik/sto

