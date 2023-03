Wiener Börse (Schluss) 2 - Starker Wochenbeginn - ATX plus 1,19 %

Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 41,22 Punkte oder 1,19 Prozent auf 3.496,97 Einheiten. Auch das europäische Umfeld startete mit klaren Aufschlägen in die neue Handelswoche. Unterstützung lieferte dabei am Nachmittag eine freundliche Tendenz an der Wall Street.

Aktuelle Zins- und Inflationssorgen bleiben laut Marktbeobachtern aber das derzeit bestimmende Thema an den Märkten. Am Freitag hatte ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner die Anleger an den US-Börsen verschreckt.

Datenseitig gab es zu Wochenbeginn keine stärkeren Impulse: Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar überraschend etwas eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,7 Punkte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem erneuten Anstieg auf 101,0 Punkte gerechnet.

Die US-Industrie ist mit einem dicken Auftragsminus ins Jahr gestartet. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen fielen um 4,5 Prozent zum Vormonat. Analysten hatten nur mit einem Minus von 4,0 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten in Wien zeigten sich RHI Magnesita 3,9 Prozent im Minus. Der Feuerfestproduktekonzern hat 2022 in einem insgesamt schwierigen Umfeld Ergebnissteigerungen erzielt. Unter dem Strich blieb ein angepasster Gewinn von 237 Mio. Euro, nach 220 Mio. Euro im Jahr davor. Das angepasste Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich um 7 Prozent von 4,52 auf 4,82 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der Umsatz wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr dank durchgesetzter Preiserhöhungen deutlich ausgeweitet - um 30 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro.

Frequentis zogen hingegen um 4,3 Prozent an. Der Wiener IT-Konzern will für das Geschäftsjahr 2022 eine höhere Dividende ausschütten. Der Vorstand werde der Hauptversammlung eine Dividende von 22 Cent je Aktie vorschlagen, nach 20 Cent im Jahr davor, teilte das Unternehmen mit. Die Hauptversammlung findet am 1. Juni in Wien statt.

Gut gesucht zeigten sich europaweit die Banken-Titel. Unter den heimischen Branchenvertretern gewannen Erste Group um 2,7 Prozent und BAWAG konnten sich um gut ein Prozent steigern. Für die am Dienstag anstehenden Jahresergebnisse 2022 der Erste Group erwarten Analysten Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen. Raiffeisen schlossen um 1,7 Prozent höher.

Der Baustoffproduzent Wienerberger wächst kontinuierlich und hat nun zwei Fassadenspezialisten in Nordeuropa übernommen. Die Akquisition der Komproment ApS und der Ströjer Gruppe mit insgesamt 131 Beschäftigten soll einen Ergebnisbeitrag von geschätzt 50 Mio. Euro bringen sowie weiteres Wachstum in der Region ermöglichen, wie der weltgrößte Ziegelhersteller mitteilte. Wienerberger-Aktien schlossen um 0,1 Prozent leichter.

ger/ste

ISIN AT0000999982