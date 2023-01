Wiener Börse (Schluss) 2 - US-Daten lindern Zinserhöhungsängste

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX komplettierte die Gewinnserie der ersten Handelswoche des Jahres und beendete den Handel mit einem Tagesplus von 0,93 Prozent bei 3.272,44 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,94 Prozent auf 1.639,59 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach gut aufgenommenen US-Wirtschaftsdaten nach oben.

Sowohl der monatliche US-Arbeitsmarktbericht als auch schwache Daten aus dem Dienstleistungssektor konnten die Ängste vor Zinserhöhungen der Notenbank etwas mildern. Der Arbeitsmarktbericht überraschte mit der gemeldeten Zahl der neu geschaffenen Stellen und einem Mehrjahrestief der Arbeitslosenrate positiv.

Gleichzeitig droht aber keine verstärkte Inflationsgefahr von Lohnseite. Der gemeldete Anstieg der Stundenlöhne lag leicht unter den Prognosen, was wiederum gegensteuernde Zinserhöhungen etwas unwahrscheinlicher macht.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss die Aktien des Faserherstellers Lenzing und fanden sich mit einem Plus von 4,5 Prozent an der Spitze im prime market. Größere Nachfrage gab es auch in den Bankwerten. Raiffeisen Bank International stiegen um 2,9 Prozent. Aktien der Erste Group legten 1,1 Prozent zu.

Nachrichten gab es am Freitag von der RHI Magnesita. Die Aktien des Feuerfestkonzerns schlossen mit einem Plus von 3,7 Prozent, nachdem die RHI den Abschluss der Übernahme des indische Feuerfestgeschäft von DBRL vermeldet hat.

Die Tagesverlierer im prime market waren Addiko Bank mit einem Minus von 3,5 Prozent. CA Immobilien verloren bei höherem Volumen 1,2 Prozent.

