Wiener Börse (Schluss) 2 - Verluste nach sattem Vortagesplus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch Verluste verbuchen müssen. Der ATX fiel um 0,61 Prozent auf 2.797,11 Einheiten. Europaweit gab es Kursverluste zu sehen, nachdem es seit dem Wochenstart mit den Aktienkursen im Zuge einer Erholungsbewegung deutlich nach oben gegangen war. Der heimische Leitindex war allein am Dienstag um 3,5 Prozent hochgesprungen.

Die Sorgen an den Finanzmärkten wurden aber nicht kleiner, schrieben die Helaba-Analysten. Viel Negatives ist nach Einschätzung der Experten aber mittlerweile wohl eingepreist. Jedoch wurden am Berichtstag enttäuschende Konjunkturindikatoren aus dem Euroraum publiziert, wodurch die Sorgen vor einer Rezession wieder befeuert wurden. Im Späthandel kamen zudem negative Impulse von der Wall Street. Die US-Börsen präsentierten sich im Verlauf tief im Minus.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensseite sehr dünn. Die Abschläge gingen quer durch die Branchen. Die Lenzing-Aktie zog mit einem Kursabschlag von 8,4 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Die Semperit-Titel bremsten um 2,9 Prozent und bei Marinomend gab es bei sehr dünnen Umsätzen einen Kursrückgang in Höhe von 6,9 Prozent zu sehen. Immofinanz bauten ein Minus von 3,8 Prozent.

voestalpine ermäßigten sich um 2,2 Prozent. Die voest-Aktie hatte am Dienstag mehr als sechs Prozent an Kurswert zugelegt. Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Aktien um 2,1 Prozent ab. Die Papiere der Raiffeisen Bank International kamen um 0,5 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag um 6,5 Prozent hochgesprungen waren.

Die OMV-Anteilsscheine verbesserten sich um 1,1 Prozent und die Papiere des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen in einem ähnlichen Ausmaß um ein Prozent. Beide Titel könnten von den höheren Rohölpreisen profitiert haben. Beim Autozulieferer Polytec gab es ein Plus von 3,2 Prozent zu beobachten.

