Wiener Börse (Schluss) 2 - Vierter Gewinntag in Folge für ATX

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag erneut im Plus beendet. Der ATX ging 0,43 Prozent höher bei 3.111,16 Punkten aus dem Handel und setzte seine positive Tendenz in der aktuellen Handelswoche fort. Der heimische Leitindex verbuchte damit bereits seinen 4. Plustag in Folge, nachdem er in der Vorwoche in Summe noch satte rund vier Prozent eingebüßt hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Unerwartet starke US-Konjunkturnachrichten und überraschend hohe Inflationszahlen aus Deutschland, schürten dies- und jenseits des Atlantiks erneute Sorgen vor weiter anziehenden Leitzinsen.

Die Meldungslage zu heimischen Unternehmen gestaltete sich dünn. Zumtobel legte sein Bilanzergebnis für das Jahr 2022/23 vor. Die Aktie des Vorarlberger Leuchtenherstellers reagierte mit einem deutlichen Plus von 2,8 Prozent. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von der massiven Nachfrage nach energieeffizienten Produkten profitiert. Der Jahresgewinn kletterte um 31 Prozent auf 60 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Die Analysten von der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk im Rahmen der eigenen Erwartungen.

Die Erste Group revidierte zudem ihr Kursziel für die Aktien von der Raiffeisen Bank International (RBI) leicht von 19,5 auf 19,0 Euro nach unten. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde hingegen bestätigt. Die Erste Group sieht die RBI-Aktie als merklich falsch bewertet an, auch wenn die in Russland generierten starken Gewinne ausgeschlossen werden.

Ein möglicher Verkauf oder Abspaltung des Russland-Geschäfts könnte zu einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial für das Erste-Kursziel führen. Es bleiben aber merkliche Unsicherheiten vorhanden für eine faire Marktbewertung der höchst profitablen Raiffeisenbank Russland. Unter den aktuellen Bedingungen erscheine dies auch unmöglich zu erreichen. Die RBI-Papiere schlossen mit plus 1,0 Prozent bei 14,03 Euro.

Die anderen schwergewichteten Branchenkollegen legten ebenfalls zu. Erste Group verteuerten sich um 0,7 Prozent und BAWAG legten um 0,5 Prozent zu.

Im Technologiebereich steigerten sich die AT&S-Anteilsscheine um 2,4 Prozent. Lenzing erholten sich um 3,4 Prozent. Am Vortag waren die Titel des Faserherstellers um 8,6 Prozent abgetaucht.

Andritz gewannen 0,7 Prozent. Bei der OMV gab es ein leichtes Plus von 0,2 Prozent zu verbuchen. voestalpine schwächten sich um 1,2 Prozent ab und die Verbund-Anteilsscheine stärkten sich um 0,6 Prozent.

ISIN AT0000999982