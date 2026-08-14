Wiener Börse (Schluss) - ATX 0,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 6.733,16 Punkten. Der Wochenausklang gestaltete sich weitgehend ruhig. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt und ohne klare Richtung. Gestützt wurden die Märkte dabei von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung.

Nachdem bereits am Donnerstag überraschend geringe Anstiege der US-Erzeugerpreise gemeldet wurden, konnten schwach ausgefallene US-Daten am Freitag die Ängste vor Zinserhöhungen noch weiter zerstreuen. Aufmerksam verfolgt wird aber weiter der Nahostkonflikt und auch die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. Nachdem der Ölpreis sich zuletzt kurzfristig stabilisiert hatte, ging es am Freitag wieder leicht nach oben.

mik/ste

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