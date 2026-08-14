ATX
|
6 733,16
|
4,98
|
0,07 %
|
14.08.2026 17:55:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX 0,1 Prozent im Plus
Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 6.733,16 Punkten. Der Wochenausklang gestaltete sich weitgehend ruhig. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt und ohne klare Richtung. Gestützt wurden die Märkte dabei von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung.
Nachdem bereits am Donnerstag überraschend geringe Anstiege der US-Erzeugerpreise gemeldet wurden, konnten schwach ausgefallene US-Daten am Freitag die Ängste vor Zinserhöhungen noch weiter zerstreuen. Aufmerksam verfolgt wird aber weiter der Nahostkonflikt und auch die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. Nachdem der Ölpreis sich zuletzt kurzfristig stabilisiert hatte, ging es am Freitag wieder leicht nach oben.
mik/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 733,16
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.