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05.10.2026 18:02:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX 0,4 Prozent im Plus
Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,41 Prozent und 6.746,05 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgen derzeit die wieder gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, wie etwa Frankreich.
Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgte zusätzlich für Zurückhaltung. Zudem hat auch der Ölpreis in den vergangenen Tagen wieder zugelegt.
Gut gesucht waren zum Wochenauftakt Aktien des Ölfeldausrüsters SBO und stiegen um 2,4 Prozent. Größere Nachfrage gab es auch in AT&S und RBI, die Aktien der beiden Unternehmen gewannen jeweils 1,8 Prozent. Tagesverlierer im ATX waren Porr mit einem Minus von 1,9 Prozent. Lenzing-Aktien setzten ihre jüngste Talfahrt in gebremsten Tempo fort und verloren 1,02 Prozent.
mik/ste
ISIN AT0000999982
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