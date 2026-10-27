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27.10.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX baut starke 2,54 Prozent auf

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit satten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX stieg um deutliche 2,54 Prozent auf 6.429,63 Punkte. Für den breiteren ATX Prime ging es 2,45 Prozent aufwärts auf 3.157,02 Einheiten. An den europäischen Börsen waren in der Eurozone ebenfalls Aufwärtstendenzen zu beobachten.

Für bessere Laune sorgten fallende Ölpreise. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sorgten für etwas Beruhigung am Ölmarkt.

Auch der positive internationale Trend für KI-und Halbleiter-Werte sorgte für Auftrieb. So zeigten sich die Aktien des Halbleiterherstellers AT&S wieder stark und lagen mit einem satten Zuwachs von 11,5 Prozent an der Spitze des ATX.

moe/mik

ISIN AT0000999982

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Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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