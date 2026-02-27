Wiener Börse (Schluss) - ATX beendet 11. Gewinnmonat leichter

Zum Abschluss eines weiteren guten Monats hat der Wiener Aktienmarkt am Freitag nachgegeben. Insbesondere schwächere Bankwerte belasteten den ATX, der zum Handelsende 1,07 Prozent im Minus bei 5.701,70 Punkten lag. Er fiel damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Verlust von 1,8 Prozent.

Angesichts der Sorgen vor einer Eskalation im Iran-Konflikt agierten Anleger vor dem Wochenende abermals wenig risikofreudig. Inflationsdaten aus einigen Euroländern hatten dagegen kaum Einfluss auf die Kurse. Sie untermauerten die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten stabil halten wird.

Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,92 Prozent auf 2.840,18 Zähler hinab. Das europäische Umfeld schloss ohne klare Richtung.

Im Februar verzeichnete der ATX einen Zuwachs von 1,7 Prozent. Damit beendete er bereits den elften Monat in Folge mit einem Kursgewinn - eine derart lange Serie gab es zuletzt von Juli 2017 bis Mai 2018.

spa/ste

ISIN AT0000999982