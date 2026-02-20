ATX

5 807,44
18,91
0,33 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
20.02.2026 17:43:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX beendet starke Woche moderat im Plus

Der ATX hat am Freitag in einem insgesamt trägen Handel moderat zugelegt. Die Entscheidung des US-Supreme-Courts, zahlreiche Zölle von US-Präsident Donald Trump zu kippen, sorgte nur für einen kurzen Freudensprung, in dessen Zuge der Leitindex immerhin ein neues Rekordhoch touchierte. Marktbeobachter rechnen jedoch nur mit begrenzten Auswirkungen, da die US-Regierung Zölle auch auf anderen Wegen durchsetzen könne.

Entsprechend rasch ebbte die Euphorie wieder ab, zumal die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten die Risikofreude allgemein gedämpft hielt. Letztlich schloss der ATX bei 5.807,44 Punkten und damit 0,33 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex aber ein starkes Plus von 3,3 Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,30 Prozent auf 2.886,08 Zähler hinauf.

spa/ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 807,44 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:37 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:45 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen