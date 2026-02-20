Wiener Börse (Schluss) - ATX beendet starke Woche moderat im Plus

Der ATX hat am Freitag in einem insgesamt trägen Handel moderat zugelegt. Die Entscheidung des US-Supreme-Courts, zahlreiche Zölle von US-Präsident Donald Trump zu kippen, sorgte nur für einen kurzen Freudensprung, in dessen Zuge der Leitindex immerhin ein neues Rekordhoch touchierte. Marktbeobachter rechnen jedoch nur mit begrenzten Auswirkungen, da die US-Regierung Zölle auch auf anderen Wegen durchsetzen könne.

Entsprechend rasch ebbte die Euphorie wieder ab, zumal die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten die Risikofreude allgemein gedämpft hielt. Letztlich schloss der ATX bei 5.807,44 Punkten und damit 0,33 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex aber ein starkes Plus von 3,3 Prozent. Für den ATX Prime ging es um 0,30 Prozent auf 2.886,08 Zähler hinauf.

ISIN AT0000999982