Wiener Börse (Schluss) - ATX beendet tiefroten Oktober mit Verlusten

Steigende Öl- und Gaspreise und schwache Vorgaben der internationalen Technologiewerte haben die Wiener Börse am Freitag belastet. Auch gut aufgenommene Quartalszahlen des größten ATX-Unternehmens konnten das nicht ausgleichen. Somit fiel der österreichische Leitindex um 0,86 Prozent auf 6.420,03 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,80 Prozent auf 3.152,39 Zähler hinab. Das europäische Umfeld entwickelte sich uneinheitlich.

Auf Wochensicht konnte sich der ATX mit plus 2,4 Prozent etwas von der schwachen Vorwoche erholen. Die Monatsbilanz für den Oktober bleibt jedoch mit einem Verlust von 6,3 Prozent tiefrot. In der Korrekturbewegung seit dem Rekordhoch von Ende September würden sich zumindest aus charttechnischer Sicht die Anzeichen einer Bodenbildung des Leitindex mehren, schrieben die Analysten der Erste Group.

spa/mik

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