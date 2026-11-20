Der anhaltende Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion haben am Freitag auch den ATX stark in Mitleidenschaft gezogen. An seinem siebenten Verlusttag in Folge beschleunigte der österreichische Leitindex zudem den Abwärtstrend und verlor letztlich 2,74 Prozent auf 6.204,21 Punkte. Im Tagestief markierte er zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni.

Mit einem Abschlag von kumuliert 6,8 Prozent brachte der ATX die schwächste Woche seit April 2025 hinter sich. Erstmals seit dieser Zeit unterschritt er auch die 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend anzeigt. Seit dem Ende September erreichten Rekordhoch bei gut 7.000 Punkten hat der ATX mittlerweile fast zwölf Prozent abgegeben; der Gewinn seit Jahresbeginn schrumpfte auf immer noch beachtliche 16,5 Prozent zusammen.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze. Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf - nach einem fulminanten Börsendebüt gaben die Titel nun wieder um rund zehn Prozent nach.

spa/ste

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