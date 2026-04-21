Wiener Börse (Schluss) - ATX büßt 0,24 Prozent ein

Die Wiener Börse hat den Handelstag mit leichten Verlusten beendet, nachdem im Verlauf Zuwächse registriert wurden. Der Leitindex ATX gab 0,24 Prozent auf 5.852,36 Punkte ab. Der ATX Prime verlor 0,28 Prozent auf 2.894,88 Zähler. An den wichtigsten europäischen Börsen ging es ebenfalls nach anfänglichen Gewinnen am Ende des Tages ins Minus.

Stimmungskiller ist, wie nicht anders zu erwarten, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der Europas Börsen zum Handelsschluss auf Talfahrt schickte. Die Situation wurde zusätzlich von US-Präsident Donald Trump angeheizt. Die USA seien zu einem erneuten militärischen Vorgehen bereit, sollten weitere Verhandlungen nicht erfolgreich sein, sagte Trump am Dienstag. Die US-Regierung hatte sich zuversichtlich geäußert, dass in Pakistan Gespräche mit dem Iran in letzter Minute noch stattfinden würden. Ein ranghoher iranischer Vertreter sagte, Teheran erwäge eine Teilnahme.

Eine Entscheidung darüber blieb allerdings zunächst offen. Die vereinbarte Waffenruhe läuft nach zwei Wochen in der Nacht auf Donnerstag MESZ aus.

In Österreich haben die schwergewichteten Bankenpapiere die Blicke auf sich gezogen. BAWAG legte heute nach Zahlen 2,5 Prozent zu. Raiffeisen Bank International (RBI) und Erste Group fanden sich dagegen mit 0,5 Prozent bzw. 2,6 Prozent im Minus.

moe/spa

ISIN AT0000999982