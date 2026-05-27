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27.05.2026 17:45:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX dreht knapp ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp behauptet aus dem Handel verabschiedet. Der ATX drehte zum Sitzungsende leicht ins Minus und fiel um magere 0,08 Prozent auf 6.095,30 Punkte. Damit entfernte sich der heimische Leitindex nach den Vortagesabschlägen etwas weiter von seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Pfingstmontag bei 6.148,24 Einheiten.

An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte mehrheitlich leichte Kursgewinne zu sehen. Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schrieben die Helaba-Analysten.

ste/sto

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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
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