Wiener Börse (Schluss) - ATX dreht knapp ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch knapp behauptet aus dem Handel verabschiedet. Der ATX drehte zum Sitzungsende leicht ins Minus und fiel um magere 0,08 Prozent auf 6.095,30 Punkte. Damit entfernte sich der heimische Leitindex nach den Vortagesabschlägen etwas weiter von seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Pfingstmontag bei 6.148,24 Einheiten.

An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte mehrheitlich leichte Kursgewinne zu sehen. Eine finale Einigung zwischen den USA und Iran lässt weiter auf sich warten, wobei Hoffnungen auf ein Abkommen dominieren, schrieben die Helaba-Analysten.

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