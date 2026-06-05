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05.06.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX endet nach unstetem Verlauf tiefer
Auf Wochensicht verlor der ATX 1,1 Prozent. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 3.004,41 Zähler hinab. Auch das europäische Umfeld schloss überwiegend im Minus. Mit Blick auf den seit Monaten marktbestimmenden Nahostkonflikt blieb die Meldungslage inzwischen vergleichsweise ruhig. Die Ölpreise gaben zuletzt dennoch etwas nach.
In den USA lag die Arbeitslosenquote im Mai zwar wie erwartet bei 4,3 Prozent, das Stellenwachstum übertraf die Analystenprognosen aber deutlich. Die Zinserhöhungserwartungen für das laufende Jahr wurden am Markt als Folge hochgeschraubt. Viele Ökonomen sind aber aktuell noch zurückhaltender und rechnen für 2026 mit stabilen Leitzinsen. "Wir halten diese Interpretation der heutigen Arbeitsmarktdaten für übertrieben", kommentierten etwa die Experten der Dekabank. "Einen unmittelbaren Preisdruck, dem man geldpolitisch begegnen müsste, kann man aus den Daten nicht ableiten."
spa/mik
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