Wiener Börse (Schluss) - ATX entfernt sich weiter vom Rekordhoch

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch ist der ATX am Freitag schon wieder unter Abgabedruck geraten. Erneute Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten rund um den Globus dämpften vor dem Wochenende allgemein die Risikofreude am Markt. Der österreichische Leitindex schloss um 1,27 Prozent tiefer auf 6.406,17 Punkten. Damit fiel das Börsenbarometer weiter von seinem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch ab, womit sich auf Wochensicht ein Verlust von 1,9 Prozent ergibt.

"Nach dem starken Anstieg im Juni zeichnet sich eine Abschwächung des Aufwärts-Momentums ab", schrieb Hans Engel, Analyst bei der Erste Group. Während die technische Situation kurzfristig überkauft wirke, bleibe der mittelfristige Aufwärtstrend beim ATX aber intakt.

Für den ATX Prime ging es am Freitag um 1,28 Prozent auf 3.152,29 Zähler hinab und auch im europäischen Umfeld wurden Verluste verbucht. Hier sorgten sich die Anleger einmal mehr vor übertriebenen Bewertungen bei KI-Profiteuren, womit sich die gestrige Kurserholung nach erfreulichen Micron-Zahlen als Strohfeuer erwies.

spa/sto

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