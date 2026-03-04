ATX
|
5 539,01
|
23,16
|
0,42 %
|
04.03.2026 17:54:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX erholt sich um 1,5 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen etwas erholt. Für Entspannung sorgte, dass die Öl- und Gaspreise von ihren Spitzen abfielen, was die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs im Iran etwas dämpfte.
Der ATX schloss 1,51 Prozent höher auf 5.515,85 Punkten. An den ersten beiden Wochentagen war der heimische Leitindex in der Spitze über sechs Prozent bis auf 5.334 Zähler gefallen. Für den ATX Prime ging es am Mittwoch um 1,46 Prozent auf 2.741,14 Zähler hinauf. Gewinne im ähnlichen Ausmaß verzeichneten auch andere europäische Börsenbarometer.
spa/sto
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 535,86
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.