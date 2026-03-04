Wiener Börse (Schluss) - ATX erholt sich um 1,5 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen etwas erholt. Für Entspannung sorgte, dass die Öl- und Gaspreise von ihren Spitzen abfielen, was die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs im Iran etwas dämpfte.

Der ATX schloss 1,51 Prozent höher auf 5.515,85 Punkten. An den ersten beiden Wochentagen war der heimische Leitindex in der Spitze über sechs Prozent bis auf 5.334 Zähler gefallen. Für den ATX Prime ging es am Mittwoch um 1,46 Prozent auf 2.741,14 Zähler hinauf. Gewinne im ähnlichen Ausmaß verzeichneten auch andere europäische Börsenbarometer.

spa/sto

ISIN AT0000999982