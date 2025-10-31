ATX

31.10.2025 17:53:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX erneut fester dank Quartalszahlen

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am letzten Handelstag im Oktober erneut von einem verhaltenen europäischen Umfeld abgehoben. Der ATX schloss am Freitag 1,27 Prozent fester bei 4.808,16 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Ende August. Allein in dieser Woche legte der Leitindex drei Prozent zu, auf Monatssicht fuhr er einen Gewinn von 3,7 Prozent ein. Der ATX Prime gewann am Freitag 1,24 Prozent auf 2.393,94 Zähler.

Grund für die starke Entwicklung in dieser Woche waren vor allem gut aufgenommene Unternehmensberichte. Nachdem in den vergangenen Tagen schon OMV, Andritz und die RBI mit ihren Zahlen überzeugt hatten, richteten sich die Blicke zum Wochenausklang auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts.

Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Analysten der UBS sahen laut einer ersten Reaktion "solide Kernergebnisse und eine starke Kapitalquote". Die Aktie kletterte um 5,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

spa/mik

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 808,16 1,27%

