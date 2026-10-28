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28.10.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX etwas weiter erholt
Letztlich stieg der ATX um 0,15 Prozent auf 6.439,59 Punkte. Bereits am Dienstag hatte der österreichische Leitindex spürbar zugelegt, auch wenn die schwache Vorwoche noch nicht zur Gänze ausgebügelt ist. Für den ATX Prime ging es um 0,18 Prozent auf 3.162,66 Zähler hinauf. Auch das europäische Umfeld schloss ohne klare Richtung.
Bezüglich der Zinsentscheidung der Fed am heutigen Mittwochabend erwarten die Experten der Helaba eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus, wenngleich die fundamentalen Rahmenbedingungen ambivalente Argumente liefern würden. Einer hohen Inflationsrate und der robusten Lage am Arbeitsmarkt etwa stünden bereits gestiegene Kapitalmarktrenditen sowie eine schwache Konsumstimmung gegenüber, so die Ökonomen. Am morgigen Donnerstag steht dann der Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.
spa/mik
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