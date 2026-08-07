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07.08.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX fällt nach Rekordserie
Über die gesamte Woche hinweg steht für den ATX dennoch ein ansehnliches Plus von drei Prozent zu Buche - vor allem dank der starken Bankaktien, die unter anderem von positiven Analystenstimmen zu den jüngsten Quartalszahlen profitierten. Auch am Freitag gaben die Titel der Branche den Ton an - angesichts von Gewinnmitnahmen jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.
Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hinterließ hierzulande keine nachhaltigen Spuren, obwohl er die Sorgen vor steigenden US-Leitzinsen dämpfte. Die Zahl der Beschäftigten in den USA sank im Juli überraschend, die Vormonatswerte wurden nach unten revidiert, und auch das Lohnwachstum blieb hinter den Erwartungen der Analysten zurück. "Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb LBBW-Ökonom Dirk Chlench. Er rechnet damit, dass die Fed 2026 keine weitere Zinsanhebung mehr vornehmen wird.
spa/mik
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.