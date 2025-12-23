Wiener Börse (Schluss) - ATX geht knapp höher in die Feiertage

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit knappen Gewinnen in die Weihnachtsfeiertage verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss 0,15 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Auch für den ATX Prime ging es 0,15 Prozent aufwärts, er ging mit 2.604,5 Zählern aus dem Handel. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag findet feiertagsbedingt an der Wiener Börse kein Handel statt, der nächste Handelstag ist am 29. Dezember.

Die US-Wirtschaft wuchs im Sommer stärker als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt. Die Zahlen wurden wegen der vorübergehenden Schließung der US-Bundesbehörden (Shutdown) mit Verzögerung veröffentlicht.

lof/spa

ISIN AT0000999982