ATX
|
5 817,57
|
10,13
|
0,17 %
|
23.02.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX geht mit Plus aus dem Handelstag
Große Unsicherheit herrscht rund um die US-Zölle. Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses bestätigte am Montag, dass auch auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden soll. Grundlage dafür sei das von Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret. Das Weiße Haus beabsichtige, "angemessenere oder bereits ausgehandelte Zollsätze" wieder zu etablieren.
Das EU-Parlament legte die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis. "Wir möchten von den Vereinigten Staaten die klare Zusicherung, dass sie das Abkommen einhalten, denn das ist das entscheidende Element", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD).
rst/ste
ISIN AT0000999982
