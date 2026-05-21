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21.05.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,11 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag leicht im Plus den Handel beendet. Der heimische Leitindex ATX legte zum Sitzungsende 0,11 Prozent auf 5.910,42 Punkte zu, nachdem er zur Wochenmitte bereits 1,15 Prozent gewonnen hatte.
An den europäischen Leitbörsen gab es nach den deutlichen Vortageszuwächsen eine uneinheitliche Tendenz ohne starke Veränderungen zu sehen. Die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse des KI-Schwergewichtes Nvidia lieferten am Vorabend nach US-Börsenschluss keinen klaren Handelsimpuls. Belastend wirken international die wieder steigenden Rohölpreise.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AT&S, SBO, CA Immo, Strabag und der Flughafen Wien mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus.
ste/sto
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