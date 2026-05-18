Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,25 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag nach einem wechselhaften Verlauf mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit einem kleinen Plus von 0,25 Prozent bei 5.874,59 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,27 Prozent auf 2.905,73 Zähler. Die wichtigsten europäischen Börsen präsentierten sich ebenfalls mehrheitlich im grünen Bereich. Die unsichere Lage im Iran bestimmte auch den Handelsverlauf des Wochenauftakts.

Pakistan übermittelte den USA angeblich einen überarbeiteten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Krieges. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus pakistanischen Vermittlerkreisen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Hintergrund der stockenden Friedensgespräche. Wie am Vortag angekündigt, seien Teherans "Bedenken" der Gegenseite übermittelt worden, sagte dazu der iranische Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei. Iranische Medien hatten zuvor von "überzogenen Bedingungen" der USA berichtet.

Zudem bestätigte der Iran offiziell, dass er eine eigene Behörde zur Kontrolle der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gegründet hat. Die "Behörde für die Straße des Persischen Golfs" (PGSA) verfüge über einen offiziellen Account, über den sie "Echtzeit-Updates zu den Operationen" in der Meerenge bereitstellen werde, erklärten der Nationale Sicherheitsrat und die Marine der iranischen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Landes. Das Fachblatt "Lloyd's List" hatte Anfang Mai berichtet, die Behörde werde dafür zuständig sein, Durchfahrtsgenehmigungen zu erteilten und Mautgebühren zu erheben.

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