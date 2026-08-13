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13.08.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,27 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einem ruhigen Handel mit einer freundlichen Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,27 Prozent auf 6.728,18 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.
Nachlassende Zinserhöhungsspekulationen in den USA unterstützen international die Aktienmärkte, schrieben die Helaba-Analysten. Zudem kamen die Rohölpreise wieder etwas zurück. Auf Unternehmensebene standen am heimischen Aktienmarkt die publizierten Quartalszahlen von Semperit, Polytec und der Addiko Bank im Fokus.
ste/sto
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