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13.10.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,27 Prozent
Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX baute 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte auf. Für den breiteren ATX Prime ging es 0,30 Prozent auf 3.252,82 Zähler hinauf. An den wichtigsten europäischen Börsen wurden überwiegend Verluste verzeichnet.
Die internationale Stimmung wurde heute durch negative Vorgaben aus den USA und Asien kaum getrübt. Besonders Technologiewerte litten dort unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Darunter litten auch die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S, die 6,1 Prozent abgeben mussten.
Entlastung kam heute von den fallenden Ölpreisen, was die Inflationssorgen dämpfte.
moe/spa
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