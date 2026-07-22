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22.07.2026 17:58:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX gewinnt 0,3 %, Ölwerte gesucht
Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 6.528,16 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,33 Prozent auf 3.213,58 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Die Ölpreisanstiege nach neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten belasteten die Börsen am Mittwoch nicht merklich.
Aktien der Energie- und Ölbranche konnten vor diesem Hintergrund europaweit zulegen. Auch in Wien fanden sich die Titel der Ölwerte SBO (plus 2,5 Prozent) und OMV (plus 1,1 Prozent) unter den größten Gewinnern.
Insgesamt gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen einiger wichtiger US-Konzerne wie Alphabet und Tesla sowie die am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheidung abwarten.
mik/sto
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